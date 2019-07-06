Посол России в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-06T16:42:48+03:00

Анатолий Антонов отметил, что это должно напомнить миру о боевом братстве армий двух стран [видео]

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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что приглашение американского президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должно напомнить миру о боевом братстве армий двух стран, а также общей победе над фашизмом.

«Мы будем рады вместе с американскими друзьями отметить это торжество, - приводит его слова РИА Новости. - Напомним миру о боевом братстве наших армий в годы Второй мировой войны, об общей победе над фашизмом».

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в конце июня на полях саммита G20 в Осаке. В ходе переговоров российский президент пригласил своего американского коллегу приехать в Москву на юбилей Победы. Глава Белого дома позитивно отреагировал на данное приглашение.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что соответствующее приглашение президенту Соединенных Штатов будет направлено в ближайшие дни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717181" frameborder="0"></iframe> В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU