2019-07-06T16:42:48+03:00
Политика

Посол России в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы

Анатолий Антонов отметил, что это должно напомнить миру о боевом братстве армий двух стран [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Посол России в США Анатолий АнтоновПосол России в США Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что приглашение американского президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должно напомнить миру о боевом братстве армий двух стран, а также общей победе над фашизмом.

«Мы будем рады вместе с американскими друзьями отметить это торжество, - приводит его слова РИА Новости. - Напомним миру о боевом братстве наших армий в годы Второй мировой войны, об общей победе над фашизмом».

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в конце июня на полях саммита G20 в Осаке. В ходе переговоров российский президент пригласил своего американского коллегу приехать в Москву на юбилей Победы. Глава Белого дома позитивно отреагировал на данное приглашение.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что соответствующее приглашение президенту Соединенных Штатов будет направлено в ближайшие дни.

В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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