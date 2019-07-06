Байден: НАТО исчезнет через пять лет в случае переизбрания Трампа

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-06T16:58:32+03:00

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Бывший американский вице-президент Джо Байден считает, что НАТО прекратит свое существование в течение 4 - 5 лет в случае переизбрания Дональда Трампа президентом США на второй срок.

"Если он [Трамп] будет переизбран, я обещаю вам, что НАТО не станет через четыре или пять лет", - заявил он в интервью телекомпании CNN.

Байден подчеркнул, что сама идея о том, что Соединенные Штаты останутся без альянсов и союзников в течение ближайших 20-30 лет, чревата бедствиями. «Как мы сможем разделаться с "Исламским государством"* (террористической группировкой ИГ, запрещена в РФ) без формирования президентом США коалиции в составе 50 или 60 стран", - отметил он.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, экс-вице-президент США Джо Байден сам намерен участвовать в президентских выборах 2020 года в качестве кандидата от Демократической партии.

*организация запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU