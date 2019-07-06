2019-07-06T18:44:12+03:00
Наука

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель при посадке в океане

По словам представителя корпорации "Энергия" Игоря Верховского, спасение космонавтов может обеспечить экраноплан [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В РКК "Энергия" сообщили о риске гибели экипажа "Федерации" при посадке в океане. Фото: Антон Новодережкин/ТАССВ РКК "Энергия" сообщили о риске гибели экипажа "Федерации" при посадке в океане. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский сообщил, что экипаж российского пилотируемого транспортного корабля "Федерация" в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может быть потерян после приводнения в Тихом океане.

По его слова, такая ситуация может возникнуть в связи с отсутствием высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту, которые могли бы прибыть, в случае необходимости, к месту аварии. "Мы потеряем несколько суток - мы можем потерять экипаж", - цитирует Верховского РИА Новости.

При этом представитель РКК "Энергия" отметил, что спасение космонавтов может обеспечить экраноплан. "Здесь молодежь может развивать средства, использующие экранный эффект - экранопланы должны быть", - подчеркнул он.

Ранее сайт kp.ru писал, что «Федерация» впервые полетит на ракете «Союз-5» в 2022 году. На 2023 год планировался полет к Международной космической станции (МКС). Однако, как позже сообщил, глава госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, новый корабль "Федерация" не будет использоваться для полетов на МКС, а будет направлен в дальний космос и на Луну.

Стало известно о смертельной опасности для экипажа «Федерации» при запуске с Восточного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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