Детский омбудсмен подтвердила о возможности сохранить правую кисть избитой в Ингушетии девочки

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-06T18:22:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила, что есть вероятность сохранить правую кисть травмированной в Ингушетии девочки.

"Утром, знаете, в 6 утра, у меня было самое радостное сообщение - о том, что ручка розовая, что, скорее всего, удастся кисть сохранить", - сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Кузнецова отметила, что врачи клиники Рошаля, где в настоящее время проходит лечение ребенок, сообщили о признаках восстановления кровообращения в руке девочки.

Напомним, вечером 4 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии была доставлена семилетняя девочка. По всему телу у ребенка было множество травм, в том числе - ожогов и ссадин. Ночью малышка была прооперирована, однако стал вопрос, получится ли сохранить руку ребенку.

Из Ингушетии 7-летнюю девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. И именно здесь врачам удалось совершить чудо. Большую роль сыграл знаменитый детский врач Леонид Рошаль. Всю ночь он консультировал коллег в телефонном режиме. В результате состояние ребенка нормализовалось.

В связи с данным инцидентом в Ингушетии было возбуждено уголовное дело и начато расследование. Выяснилось, что девочка находилась под опекой у ранее судимой за издевательства тети Маки Ганиевой. Мать ребенка влюбилась в другого мужчину и отказалась от дочки, а отец загадочным образом исчез - его не может найти даже полиция.

Сейчас 35-летняя женщина помещена в изолятор временного содержания. Следователи устанавливают мотивы издевательств над ребенком. По словам детского омбудсмена Ингушетии Заремы Чахкиевой, Ганеву отправят в психоневрологический и наркологический диспансеры на обследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718695" frameborder="0"></iframe> В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!

ИСТОЧНИК KP.RU