2019-07-06T18:22:05+03:00
Общество

Детский омбудсмен подтвердила о возможности сохранить правую кисть избитой в Ингушетии девочки

По словам Анны Кузнецовой, врачи клиники Рошаля сообщили о признаках восстановления кровообращения в руке ребенка [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Анна Кузнецова. Фото: Александр Щербак/ТАССАнна Кузнецова. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила, что есть вероятность сохранить правую кисть травмированной в Ингушетии девочки.

"Утром, знаете, в 6 утра, у меня было самое радостное сообщение - о том, что ручка розовая, что, скорее всего, удастся кисть сохранить", - сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Кузнецова отметила, что врачи клиники Рошаля, где в настоящее время проходит лечение ребенок, сообщили о признаках восстановления кровообращения в руке девочки.

Напомним, вечером 4 июля в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии была доставлена семилетняя девочка. По всему телу у ребенка было множество травм, в том числе - ожогов и ссадин. Ночью малышка была прооперирована, однако стал вопрос, получится ли сохранить руку ребенку.

Из Ингушетии 7-летнюю девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. И именно здесь врачам удалось совершить чудо. Большую роль сыграл знаменитый детский врач Леонид Рошаль. Всю ночь он консультировал коллег в телефонном режиме. В результате состояние ребенка нормализовалось.

В связи с данным инцидентом в Ингушетии было возбуждено уголовное дело и начато расследование. Выяснилось, что девочка находилась под опекой у ранее судимой за издевательства тети Маки Ганиевой. Мать ребенка влюбилась в другого мужчину и отказалась от дочки, а отец загадочным образом исчез - его не может найти даже полиция.

Сейчас 35-летняя женщина помещена в изолятор временного содержания. Следователи устанавливают мотивы издевательств над ребенком. По словам детского омбудсмена Ингушетии Заремы Чахкиевой, Ганеву отправят в психоневрологический и наркологический диспансеры на обследование.

В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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