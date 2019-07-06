Умер режиссер-документалист Владимир Двинский

СЕГОДНЯ 19:09 2019-07-06T19:09:53+03:00

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Вечером в пятницу, 5 июля, в возрасте 79 лет умер российский кинорежиссер-документалист Владимир Двинский. Прощание с ним состоится в Израиле, а позже в Москве. Об этом сообщила дочь режиссёра Анна Двинская.

«Сегодня вечером, 5 июля, не стало моего папы. По поводу прощания в Израиле, а потом в Москве, сообщу дополнительно», - написала она на своей странице в Facebook.

В Союзе кинематографистов России подтвердили информацию о смерти Двинского.

«Член КиноСоюза с момента его создания. Один из руководителей старого Союза Кинематографистов перестроечной поры, которым можно было гордится, эпохи знаменитого Пятого съезда. Просто - хороший, добрый человек. Светлая память», - говорится в сообщении на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Двинский был член Российской академии кинематографических искусств «Ника» и председателем правления Московского еврейского культурно-просветительного общества (МЕКПО). Снял более 50 научно-популярных и документальных фильмов, удостоенных призов отечественных и зарубежных кинофестивалей. Он нял более 50 научно-популярных и документальных фильмов, удостоенных призов отечественных и зарубежных кинофестивалей. Одни из его последних работ: «В субботу я — король!», «Жила-была Одесса», «Трамвай-воспоминание».

ИСТОЧНИК KP.RU