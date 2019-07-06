2019-07-06T19:01:27+03:00
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветра

Его порывы составят до 15 метров в секунду
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветраВ Москве в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветраФото: Михаил ФРОЛОВ
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Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшее время. Об этом в субботу сообщили в в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 17 до 19 часов 6 июля местами по городу Москве ожидается дождь, гроза, усиление западного ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что во время грозы нужно быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также спасатели отметили, что не стоит находиться у водоемов, купаться и рыбачить, при сильном ветре нельзя прятаться от дождя под деревьями, лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ближайшие выходные в столице ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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