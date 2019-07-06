Европейский авиационный регулятор нашел новую проблему в Boeing 737 MAX

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-06T19:08:23+03:00

В Европе обозначили пять основных требований к компании Boeing

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Европейский авиарегулятор EASA направил в Федеральное авиационное управление США (FAA) и компанию Boeing список из пяти требований к Boeing 737 MAX, которые являются условием для возобновления эксплуатации самолетов данной марки.

Как сообщает агентство Bloomberg, первые четыре требования относятся улучшения программного обеспечения и системы обучения пилотов. Данные проблемы упоминались, когда речь шла о причинах двух недавних катастроф. Однако пятый пункт связан с функционированием автопилота, о чем ранее не сообщалось.

В Европейском авиарегуляторе утверждают, что автопилота может не отключиться при чрезвычайной ситуации и пилоты не смогут вовремя исправить сложное положение, что опасно для пассажиров.

Напомним, 29 октября прошлого года в Индонезии потерпел крушение Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air. Жертвами стали 189 человек. 10 марта 2019 года разбился самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines. Погибли 157 человек. После двух происшествий многие страны прекратили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU