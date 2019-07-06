2019-07-06T19:16:12+03:00
Политика

Пушков оценил планы Зеленского обсудить с Трампом «Северный поток-2»

Российский сенатор считает, что решения вопроса в пользу Киева не существует
Марина ВЕНЦОВА
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что президент Украины Владимир Зеленский зря рассчитывает на американского лидера Дональда Трампа в вопросе с «Северным потоком-2».

«Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие «Северного потока-2», - написал он в «Твиттере». - Не существует «решения вопроса в сторону Украины».

При этом Пушков подчеркнул, что главе Незалежной следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент Украины заявил, что в ходе своего рабочего визита в Соединенные Штаты намерен обсудить с главой Белого дома продолжение строительства "Северного потока - 2". Зеленский уверен, что американский лидер единственный, кто решит этот вопрос в пользу Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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