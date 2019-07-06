Мэй и Трамп поговорили об Иране, Сирии и КНДР

СЕГОДНЯ 19:31 2019-07-06T19:31:06+03:00

Тереза Мэй приветствует Дональда Трампа с супругой у входа в Бленхеймский дворец перед торжественным ужином в честь гостей из США Фото: REUTERS

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В пятницу, 5 июля, между президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй состоялся телефонный разговор, в ходе которого они успели обсудить ряд международных вопросов, а также сотрудничество США и Соединенного Королевства. Об этом сообщили в субботу, 6 июля, в пресс-службе Белого дома.

«Они обсудили сотрудничество между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством с целью продвижения общих интересов в области обеспечения безопасности», - сказано в заявлении пресс-службы.

В Белом доме сообщили, что основными темам разговора стали совместные усилия по введению санкций в отношении Сирии, денуклеаризации Северной Кореи и созданию условий для того, чтобы Иран не стал обладать ядерным оружием. Отмечается, что Трамп и Мэй также успели обсудить состояние торговых переговоров между США и Китаем.

Напомним, что в июне состоялась встреча американского президента и британского премьера. После общения с главой правительства Великобритании Трамп выразил недовольство тем, что Мэй не слушает его советов, по поводу того, как именно Соединенное Королевство должно выходить из Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU