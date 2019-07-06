Первый тайм матча Зенит - Локомотив едва не выиграли москвичи: на гол Смолова ответил ударом Азмун

СЕГОДНЯ 19:53 2019-07-06T19:53:35+03:00

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В Москве на стадионе "Динамо имени Льва Яшина" завершился первый тайм матча на Суперкубок России 2019. За первый титул нового футбольного сезона в нашей стране спорят питерский "Зенит" и столичный "Локомотив" - победители чемпионата и Кубка России прошлого сезона.

В этой игре первый мяч был забит достаточно быстро. Уже на 7-й минуте после паса в штрафную площадь точно в угол с лета пробил форвард "Локомотива" Федор Смолов. До конца первого тайма этот гол так и остался единственным - так казалось. Однако под самый занавес тайма с паса Дзюбы отличился Сердар Азмун. Итог первого тайма - ничья 1:1.

В поединке наступил перерыв. И через 15 минут встреча на стадионе в Петровском парке Москвы будет возобновлена.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Локомотив" на Суперкубок России.

ИСТОЧНИК KP.RU