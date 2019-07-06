СЕГОДНЯ 19:56 2019-07-06T19:56:13+03:00

В Подмосковье в ДТП погиб ребенок, еще четыре человека пострадали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Ребенок погиб, еще четыре человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Подмосковье. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«На 63-м км трассы М-11 в сторону Москвы произошло столкновение пяти автомобилей в попутном направлении, - цитирует ТАСС представителя ведомства. - В результате аварии пострадали двое взрослых и двое детей, а также погибла девочка».

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Кстати, сайт kp.ru писал, что в Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей, в том числе грузовика. В результате аварии на 59-м километре трассы М-8 "Холмогоры" пострадали два человека. Еще ранее в Москве на Киевском шоссе в районе Апрелевки произошло ДТП с участием автомобиля "ГАЗель". Отмечалось, что в результате столкновения автомобилей есть жертвы и пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU