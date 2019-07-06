На Украину доставлена первая партия нефти из США

СЕГОДНЯ 20:58 2019-07-06T20:58:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Украина получила первую в истории партию нефти из Соединенных Штатов. Сырье доставлено в субботу в Одесский порт.

"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти", - сообщили в пресс-службе порта.

Отмечается, что перекачка сырья в береговые резервуары может занять около 36 часов. Полученную нефть планируется отправить на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг". В порту также добавили, что "следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе".

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Он имеет 31 грузовой причал. В прошлом году порт сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% - до 21,698 миллионов тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU