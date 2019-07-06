2019-07-06T21:41:18+03:00
Общество

Москалькова взяла под контроль ситуацию с жестко избитой девочкой в Игнушетии

Уполномоченный по правам человека в РФ настаивает на скорейшем принятии закона о противодействии семейному насилию [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Татьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССТатьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла под контроль ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой.

"Нынешняя ситуация совершенно нетерпима и противоречит всем цивилизационным нормам, - заявила она в субботу. - Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона".

Москалькова также отметила необходимость скорейшей разработки проекта закона о противодействии насилию в семье. Кроме того, омбудсмен пообещала содействовать его принятию.

Напомним, вечером 4 июля больницу Ингушетии с множественными ранами была доставлена семилетняя девочка. Ребенку была оказана медицинская помощь, а в связи с инцидентом начато расследование. Выяснилось, что девочка находилась под опекой своей ранее судимой за издевательства тети Маки Ганиевой. Именно она подозревается в издевательстве над ребенком.

В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре Флориды
На Украину доставлена первая партия нефти из США
В Мексике задержаны семеро россиян
Взрыв газа произошел в торговом центре во Флориде
Грузия надеется, что Россия не введте торговое эмбарго
В Подмосковье в ДТП погиб ребенок, еще четыре человека пострадали
Первый тайм матча Зенит - Локомотив едва не выиграли москвичи: на гол Смолова ответил ударом Азмун
В Польше погибли три человека при взрыве газа в жилом доме
Мэй и Трамп поговорили об Иране, Сирии и КНДР
"Пари Сен-Жермен" подписал контракт с Булкой
Пушков оценил планы Зеленского обсудить с Трампом «Северный поток-2»
Умер режиссер-документалист Владимир Двинский
Европейский авиационный регулятор нашел новую проблему в Boeing 737 MAX
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветра
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Детский омбудсмен подтвердила о возможности сохранить правую кисть избитой в Ингушетии девочки
Предпочла лошадей: Елизавета II не будет присутствовать на крещении сына принца Гарри и Меган Маркл