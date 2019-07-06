Москалькова взяла под контроль ситуацию с жестко избитой девочкой в Игнушетии

СЕГОДНЯ 21:41 2019-07-06T21:41:18+03:00

Уполномоченный по правам человека в РФ настаивает на скорейшем принятии закона о противодействии семейному насилию [видео]

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла под контроль ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой.

"Нынешняя ситуация совершенно нетерпима и противоречит всем цивилизационным нормам, - заявила она в субботу. - Я не только беру ситуацию под контроль, но и всеми возможностями, которые есть у меня в рамках конституционного закона об уполномоченном, буду добиваться скорейшего принятия давно назревшего закона".

Москалькова также отметила необходимость скорейшей разработки проекта закона о противодействии насилию в семье. Кроме того, омбудсмен пообещала содействовать его принятию.

Напомним, вечером 4 июля больницу Ингушетии с множественными ранами была доставлена семилетняя девочка. Ребенку была оказана медицинская помощь, а в связи с инцидентом начато расследование. Выяснилось, что девочка находилась под опекой своей ранее судимой за издевательства тети Маки Ганиевой. Именно она подозревается в издевательстве над ребенком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718695" frameborder="0"></iframe> В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!

ИСТОЧНИК KP.RU