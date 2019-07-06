2019-07-06T23:49:06+03:00
Общество

Задержанные в аэропорту Мексики россияне будут высланы из страны вечером 6 июля

В дипмиссии уточнили, что речь идет о десяти, а не семи гражданах России
Марина ВЕНЦОВА
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Задержанные в аэропорту Мексики россияне будут высланы из страны вечером в 6 июляЗадержанные в аэропорту Мексики россияне будут высланы из страны вечером в 6 июляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Граждан России, которые были задержаны в аэропорту Канкуна, вышлют из Мексики вечером в субботу, 6 июля. Об этом сообщил представитель посольства России в Мехико.

"Четверо из них будут отправлены сегодня рейсом компании Nordwind, двое - Air France, еще четверым сейчас подыскивают рейс", - приводит его слова РИА Новости.

В посольстве уточнили, что речь идет о десяти россиянах, которые находятся в разных терминалах аэропорта, а не семи, как сообщалось ранее.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, из-за претензий местных миграционных властей семерых граждан России не пустили в Мексику. Люди были задержаны в аэропорту мексиканского города Канкун. Там они находятся уже почти в течение трех дней. Среди тех, кто не может покинуть аэропорт Мексики, пара молодоженов из Краснодара. Молодые люди поехала в Канкун в свадебное путешествие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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