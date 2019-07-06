2019-07-07T00:12:41+03:00
Политика

Для арестованных в Ливии россиян ищут адвоката

В фонде, где они работают, говорят, что это сложно – защитник должен быть гражданином Ливии или иметь лицензию на работу в этой стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На днях появилась информация о задержании граждан России в ЛивииНа днях появилась информация о задержании граждан России в ЛивииФото: REUTERS
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Арестованным в Ливии россиянам нужен адвокат, и этим вопросом сейчас занимается российский Фонд защиты национальных ценностей, где они работают. Однако, как говорит глава организации Александр Малькевич, найти юриста, который представлял бы интересы сотрудников фонда, непросто.

«Сейчас будем искать варианты по адвокатам, потому что там настолько все закручено и усложнено, что адвокат, который реально будет решать вопросы там, должен иметь лицензию на работу в Ливии, то есть в идеале быть вообще гражданином», - сказал он.

Малькевич уточнил, что сейчас арестованные находятся в тюрьме в пригороде Триполи, им предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии.

«В Ливии в принципе нет закона о выборах, то есть он не принят до сих пор, поэтому если нет закона о выборах, нет выборов, то как за нарушение закона о выборах несуществующего можно хватать?» - недоумевал он в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в зарубежных СМИ появилась информация о задержании граждан России в Ливии, МИД РФ занялся проверкой этих сообщений. Позже Фонд защиты национальных ценностей заявил, что задержанные – его сотрудники, социологи, которые изучали гуманитарную обстановку в стране, проводили опросы местного населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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