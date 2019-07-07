2019-07-07T00:03:37+03:00
В мире

В Лондоне в результате ЧП четыре человека получили ножевые ранения

Среди пострадавших женщина и трое детей
Марина ВЕНЦОВА
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В Лондоне в результате ЧП четыре человека получили ножевые раненияВ Лондоне в результате ЧП четыре человека получили ножевые раненияФото: REUTERS
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Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате нападения с ножом в Лондоне. Ранения получили женщина и трое детей. В настоящий момент они госпитализированы.

Подозреваемый в совершении преступления арестован, сообщает The Daily Mail. Отмечается, что злоумышленник был знаком с пострадавшими.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что мужчина, вооруженный ножом, напал на беженцев в американском городе Бойсе в штате Айдахо. Преступник ворвался в жилой комплекс, где проживали мигранты, и устроил там кровавую расправу над переселенцами.

В результате инцидента пострадали девять человек. Все они получили ножевые ранения и были срочно доставлены в больницу. Состояние некоторых пострадавших врачи оценил как тяжелое. Что касается нападавшего, то его удалось задержать. Vотивы его поступка пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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