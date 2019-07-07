В итальянский порт вопреки запрету властей вошло судно с мигрантами
В субботу, 6 июля, в порт итальянского острова Лампедуза вопреки запрету властей вошло судно Alex с мигрантами, которое принадлежит неправительственной организации Mediterranea, сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что экипажу плавсредства предлагали отправиться в столицу Мальты Валетту. Однако представители организации с этим не согласились, объяснив свое решение тем, что многие пассажиры судна нездоровы, им необходима медицинская помощь. К тому же, как утверждают в Mediterranea, на борту неподходящие для людей санитарные условия.
Судно принадлежит неправительственной организации MediterraneaФото: REUTERS
После этого вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выступил с заявлением, запретив мигрантам спускаться с их лодки на берег. На борту, по данным Reuters, находится 41 человек.
На причале нежеланных гостей ожидают отряды полицейских. Агентство отмечает, что последняя попытка судна с нелегалами войти в порт Лампедузы вопреки запрету властей закончилась арестом капитана по обвинению в сопротивлении и пособничестве незаконной перевозке людей.
Пассажиров судна на причале ожидают отряды полицейскихФото: REUTERS
К слову, как писал сайт kp.ru, в начале этого года в Италии по подозрению в незаконной перевозке мигрантов арестовали двух россиян, оба – шкиперы парусной лодки.
ИСТОЧНИК KP.RU