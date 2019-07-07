2019-07-07T02:03:13+03:00
Происшествия

В ресторане в Ростове-на-Дону рванул баллон с фреоном, пострадали два человека

ЧП случилось, когда рабочие чинили кондиционер, оба госпитализированы
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Пострадавшие госпитализированыПострадавшие госпитализированыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздним вечером в субботу, 6 июля, в одном из ресторанов Ростова-на-Дону случилось ЧП: взорвался баллон с фреоном, в результате пострадали два человека.

Как уточнили в пресс-службе главного управления России по Ростовской области, это произошло в 23:28 по московскому времени, когда рабочие чинили систему кондиционирования ресторана на крыше здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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