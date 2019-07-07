Месси получил красную карточку за стычку с Меделем

СЕГОДНЯ 03:19 2019-07-07T03:43:12+03:00

Лионель Месси был удален с поля за стычку с чилийским нападающим Фото: REUTERS

Несмотря на удаление нападающего с поля, Аргентина победила в матче с Чили и взяла бронзу Кубка Америки [фото]

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Во время матча за третье место на Кубке Америки нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник сборной Чили Гари Медель устроили потасовку на футбольном поле, за что оба получили по «красной карточке» и на 37-й минуте встречи были отстранены от игры, передает агентство Reuters.

После потасовки футболистов рефери удалил с поля обоихФото: REUTERS

Встреча проходила в бразильском Сан-Паулу на стадионе «Арена Сан-Паулу Коринтианс». В какой-то момент форвард аргентинцев за пределами поля ударил Меделя по ноге, чилиец пошел в рукопашную, соперники недолго потолкались грудь в грудь, после чего оба были удалены с поля.

Лионель Месси уходит с поляФото: REUTERS

Однако отсутствие нападающего не помешало сборной Аргентины победить и занять на Кубке Америки третье место. Счет открыл Серхио Агуэро, на 12-й минуте отправив мяч в ворота противника, через десять минут второй мяч забил Пауло Дибала. Чилийцы же смогли отыграться только на 59-й минуте, когда Артуро Видаль забил гол с пенальти. В итоге матч закончился победой Аргентины со счетом 2:1.

На церемонию награждения сборная Аргентины выходила без МессиФото: REUTERS

Кстати, на церемонию награждения Месси не вышел, команда получала медали без форварда. Судя по снимкам со стадиона, настроение было испорчено у всех.

ИСТОЧНИК KP.RU