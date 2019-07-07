Месси получил красную карточку за стычку с Меделем
Во время матча за третье место на Кубке Америки нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник сборной Чили Гари Медель устроили потасовку на футбольном поле, за что оба получили по «красной карточке» и на 37-й минуте встречи были отстранены от игры, передает агентство Reuters.
После потасовки футболистов рефери удалил с поля обоихФото: REUTERS
Встреча проходила в бразильском Сан-Паулу на стадионе «Арена Сан-Паулу Коринтианс». В какой-то момент форвард аргентинцев за пределами поля ударил Меделя по ноге, чилиец пошел в рукопашную, соперники недолго потолкались грудь в грудь, после чего оба были удалены с поля.
Лионель Месси уходит с поляФото: REUTERS
Однако отсутствие нападающего не помешало сборной Аргентины победить и занять на Кубке Америки третье место. Счет открыл Серхио Агуэро, на 12-й минуте отправив мяч в ворота противника, через десять минут второй мяч забил Пауло Дибала. Чилийцы же смогли отыграться только на 59-й минуте, когда Артуро Видаль забил гол с пенальти. В итоге матч закончился победой Аргентины со счетом 2:1.
На церемонию награждения сборная Аргентины выходила без МессиФото: REUTERS
Кстати, на церемонию награждения Месси не вышел, команда получала медали без форварда. Судя по снимкам со стадиона, настроение было испорчено у всех.
ИСТОЧНИК KP.RU