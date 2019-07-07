Макрон пообещал Рухани придумать выход из ситуации, сложившейся вокруг Ирана

СЕГОДНЯ 04:00 2019-07-07T04:21:17+03:00

Президенты Франции и Ирана обсудили по телефону ядерную сделку и санкции США

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В ходе телефонной беседы с президентом Ирана Хасаном Рухани лидер Франции Эммануэль Макрон пообещал собеседнику «изучить возможности» возобновления диалога по ситуации, сложившейся вокруг выполнения Тегераном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), передает агентство France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Пресс-служба французского президента сообщила, что в разговоре с иранским коллегой Макрон «выразил серьезную обеспокоенность в связи с риском ослабления договора» и возможными последствиями, заявив о своей готовности «до 15 июля изучить условия возобновления диалога со всеми сторонами».

«В ближайшие дни президент республики продолжит свои консультации с иранскими властями и заинтересованными международными партнерами, с тем чтобы добиться необходимого снижения напряженности, связанной с иранской ядерной программой», - цитирует агентство заявление Елисейского дворца.

Отмечается, что разговор лидеров двух стран длился больше часа.

Как писал сайт kp.ru, Рухани назвал санкции США против Ирана «терроризмом и экономической войной», а также заявил Макрону, что Тегеран может пересмотреть решение о приостановке СВПД только при условии отмены всех ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU