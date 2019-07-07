В Свердловской области взорвался бензовоз, погибли три человека

СЕГОДНЯ 04:31 2019-07-07T04:50:04+03:00

Водитель подвозил туристов, но на трассе не справился с управлением, и «Урал» съехал в кювет

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Ранним утром в воскресенье, 7 июля, в Свердловской области взорвался бензовоз, в результате погибли три человека – туристы, которых водитель «по доброте душевной» согласился подвезти водитель.

Авария произошла на автотрассе «Карпинск – Кытлым». Как рассказал начальник пресс-службы областного главка МЧС Валерий Горелых, по предварительным данным, автомобиль «Урал» ехал для дозаправки техники по добыче каменной породы в поселке Кытлым. В какой-то момент шофер не справился с управлением, бензовоз съехал в кювет, от удара машина с топливом разгерметизировалась, воспламенилась и взорвалась.

«Водитель допустил погрузку на верх своей цистерны порядка семи человек туристов. Из них трое погибли», - приводит слова представителя МЧС ТАСС.

Собеседник агентства уточнил: «водитель и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести».

По данным спасателей, в рассчитанной на 4,5 тысячи литров цистерне находилось 500 л топлива, площадь возгорания составила 10 квадратных метров, и пожарные потушили горевший «Урал» за десять минут. Угрозы жителям окрестных населенных пунктов и окружающей среде нет.

«На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД полковника полиции Валерия Стребкова, туда же оперативно прибыли коллеги из регионального МЧС, пожарные, несколько бригад скорой помощи, наряды ГИБДД. Проводится проверка», - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU