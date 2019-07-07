Из Мексики за нарушение миграционного законодательства высылают десять россиян

СЕГОДНЯ 04:59 2019-07-07T05:18:41+03:00

Об этом рассказали в посольстве России в Мехико, уточнив, что семеро из них уже улетели

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Мексиканские власти решили выслать из страны десять россиян за нарушение миграционного законодательства: дело в том, что наши соотечественники, задержанные сразу по прилету в аэропорту города Канкун, не смогли предоставить документы, подтверждающие цель поездки, бронь номеров в местных отелях и обратные билеты.

Об этом рассказали в посольстве России в Мексике, уточнив, что семеро из них уже улетели, двое ожидают ночной рейс, еще один незадачливый путешественник, «вероятно, улетит в воскресенье».

«По данным миграционной службы Мексики, в Канкуне задержаны 10 россиян. Причины – несоответствие заявленным целям пребывания как туристов», - сообщили ТАСС в дипмиссии.

Собеседник агентства добавил, что никто из десяти задержанных в консульство и посольство не обращался.

Напомним, как писал сайт kp.ru, россияне трое суток не могди покинуть территорию аэропорта в Канкуне, среди них – пара молодоженов из Краснодара, которым претензии местных миграционных властей испортили свадебное путешествие.

ИСТОЧНИК KP.RU