В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ

СЕГОДНЯ 05:29 2019-07-07T06:20:10+03:00

Крымчане считают, что подобные резолюции лишь увеличивают пропасть между РФ и международными институтами

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Резолюции, подобные той, что накануне поддержал комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ни на что не влияют, лишь «продолжают расширять пропасть между нашей страной и подобными международными институтами», считает депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации», - подчеркнул он.

При этом депутат в беседе с телеканалом RT отметил, что огромное число «и политиков, и общественных деятелей сегодня открыто говорят о том, что нужно признавать, что Крым — это Россия», однако «различные официальные институты продолжают стоять на своём, отрицая факт принадлежности полуострова к России».

Ранее сайт kp.ru писал, что в одобренной комитетом ПА ОБСЕ резолюции содержится призыв к «деоккупации» Крыма. Кроме того, текст документа насыщен антироссийскими формулировками.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной и западные страны до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

ИСТОЧНИК KP.RU