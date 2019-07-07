Число раненых при взрыве в ТЦ во Флориде увеличилось до 23

СЕГОДНЯ 06:27 2019-07-07T06:42:48+03:00

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К этому часу стало известно, что при взрыве в одном из торговых центров американского города Плантейшн (штат Флорида) ранения различной степени тяжести получили 23 человека, погибших нет, передает телеканал CBS со ссылкой на представителей местного полицейского управления. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

Представитель службы пожарной охраны города Джоэл Гордон в беседе с журналистами уточнил, что утечка газа – это только предварительная версия, причина ЧП точно пока не установлена, ведется расследование.

«Мы не можем подтвердить, что утечка газа привела к взрыву. Мы подозреваем, что это было так», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в Плантейшене прогремел в субботу, по данным местных СМИ – в пиццерии, расположенной в здании ТЦ Fountains Plaza.

Очевидцы рассказывали, что их «ослепила мощная вспышка», после «хлопка» начался пожар. Взрывной волной выбило оконные стекла в соседних постройках, обломки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Повреждены припаркованные неподалеку машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718787" frameborder="0"></iframe> Во Флориде произошёл взрыв газа в торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU