Число раненых при взрыве в ТЦ во Флориде увеличилось до 23
К этому часу стало известно, что при взрыве в одном из торговых центров американского города Плантейшн (штат Флорида) ранения различной степени тяжести получили 23 человека, погибших нет, передает телеканал CBS со ссылкой на представителей местного полицейского управления. Ранее сообщалось о 20 пострадавших.
Представитель службы пожарной охраны города Джоэл Гордон в беседе с журналистами уточнил, что утечка газа – это только предварительная версия, причина ЧП точно пока не установлена, ведется расследование.
«Мы не можем подтвердить, что утечка газа привела к взрыву. Мы подозреваем, что это было так», - сказал он.
Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в Плантейшене прогремел в субботу, по данным местных СМИ – в пиццерии, расположенной в здании ТЦ Fountains Plaza.
Очевидцы рассказывали, что их «ослепила мощная вспышка», после «хлопка» начался пожар. Взрывной волной выбило оконные стекла в соседних постройках, обломки разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Повреждены припаркованные неподалеку машины.
Во Флориде произошёл взрыв газа в торговом центре.
ИСТОЧНИК KP.RU