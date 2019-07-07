2019-07-07T07:30:29+03:00
Политика

Украинский солдат в Донбассе расстрелял бойцов «Азова»

Об этом рассказал представитель Народной милиции ЛНР, уточнив: никто не убит, два националиста доставлены в больницу с ранениями
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Донбассе рядовой ВСУ открыл огонь по бойцам националистического подразделения «Азов» из-за идеологических разногласийВ Донбассе рядовой ВСУ открыл огонь по бойцам националистического подразделения «Азов» из-за идеологических разногласийФото: REUTERS
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В Донбассе рядовой Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь из автомата по бойцам националистического подразделения «Азов» из-за идеологических разногласий.

Об этом рассказал Луганскому информационному центру офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он уточнил, что произошло это в пятницу, 5 июля, в ходе возникшего «на почве идеологических разногласий» между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистами из «Азова». Никто не убит, два «азовца» доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Стрелявший солдат задержан.

Сотрудник пресс-службы добавил, что за день до этого инцидента (4 июля) в результате конфликта между нетрезвыми сослуживцами был застрелен военнослужащий первого батальона 54-й бригады ВСУ. Причем командиры скрыли факт пьянки своих подчиненных и представили руководству смерть солдата как гибель в результате обстрела со стороны ополченцев.

Это не далеко не первый подобный случай в рядах ВСУ. Например, как писал сайт kp.ru, в начале марта воюющие в Донбассе бойцы ВСУ застрелили своего командира, который сделал им замечания по поводу употребления алкоголя. А в мае украинские солдаты убили офицера, который грозил им трибуналом и тюрьмой за отказ идти в разведку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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