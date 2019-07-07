2019-07-07T07:47:18+03:00
Спорт

Итог боя Джонс – Сантос UFC 239: Джон Джонс победил по очкам и отстоял свой титул

Главная схватка турнира прошла в Лас-Вегасе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
UFC 239 прошел в Лас-Вегасе.UFC 239 прошел в Лас-Вегасе.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь с 6 на 7 июля по московскому времени в Лас-Вегасе прошел очередной турнир по ММА под маркой UFC239. В главном бою вечера за титул в полутяжелом весе сошлись Джон Джонс и Тиаго Сантос. У Джонса перед боем были 24 победы и 1 поражение, у Сантоса статистика чуть более скромная - 21 победа и 6 поражений.

Перед началом поединка были озвучены официальные гонорары спортсменов. Джонсу при любом раскладе досталось 500 тысяч долларов, Сантосу - 350 тысяч. Такие данные значились в документах Атлетической комиссии штата Невада.

Сам Джонс перед боем скромно оценивал свои шансы на успех, лишь говоря:

- Я не чувствую себя лучшим бойцом всех времен. Мне нужно многое еще доказать. Если я продолжу выступать также, как сейчас, и завершу карьеру должным образом, то позволю людям называть себя так.

В итоге победа в титульном бою досталась Джонсу по очкам. Он улучшил свою статистику после поединка в Лас-Вегасе и сохранил за собой чемпионский пояс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Джонсон: Великобритания будет готова к выходу из Евросоюза 31 октября
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Погода в Москве на 7 июля 2019 года: до +19 и небольшой дождь
Украинский солдат в Донбассе расстрелял бойцов «Азова»
Число раненых при взрыве в ТЦ во Флориде увеличилось до 23
В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Из Мексики за нарушение миграционного законодательства высылают десять россиян
В Свердловской области взорвался бензовоз, погибли три человека
Макрон пообещал Рухани придумать выход из ситуации, сложившейся вокруг Ирана
Месси получил красную карточку за стычку с Меделем
Президент Ирана назвал санкции США «терроризмом и экономической войной»
В ресторане в Ростове-на-Дону рванул баллон с фреоном, пострадали два человека
В итальянский порт вопреки запрету властей вошло судно с мигрантами
Российские СМИ в Лондоне не пустили на конференцию по свободе прессы
Российское посольство в США выясняет, нет ли россиян среди пострадавших при взрыве во Флориде
В Лондоне в результате ЧП четыре человека получили ножевые ранения
Для арестованных в Ливии россиян ищут адвоката