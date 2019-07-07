Итог боя Джонс – Сантос UFC 239: Джон Джонс победил по очкам и отстоял свой титул

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-07T07:47:18+03:00

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В ночь с 6 на 7 июля по московскому времени в Лас-Вегасе прошел очередной турнир по ММА под маркой UFC239. В главном бою вечера за титул в полутяжелом весе сошлись Джон Джонс и Тиаго Сантос. У Джонса перед боем были 24 победы и 1 поражение, у Сантоса статистика чуть более скромная - 21 победа и 6 поражений.

Перед началом поединка были озвучены официальные гонорары спортсменов. Джонсу при любом раскладе досталось 500 тысяч долларов, Сантосу - 350 тысяч. Такие данные значились в документах Атлетической комиссии штата Невада.

Сам Джонс перед боем скромно оценивал свои шансы на успех, лишь говоря:

- Я не чувствую себя лучшим бойцом всех времен. Мне нужно многое еще доказать. Если я продолжу выступать также, как сейчас, и завершу карьеру должным образом, то позволю людям называть себя так.

В итоге победа в титульном бою досталась Джонсу по очкам. Он улучшил свою статистику после поединка в Лас-Вегасе и сохранил за собой чемпионский пояс.

ИСТОЧНИК KP.RU