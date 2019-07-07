Погода в Москве на 7 июля 2019 года: до +19 и небольшой дождь

СЕГОДНЯ 07:20 2019-07-07T07:20:12+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 7 июля 2019 года

Изменить размер текста: A A

По прогнозам метеорологов, погода в Москве на 7 июля 2019 года ожидается облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура воздуха в российской столице составит от +17 до +19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 11-13 градусов выше ноля.

Ветер будет дуть юго-западный и южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 6 и 7 июля в Москве ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры – столбики термометров достигнут отметки +20. Как отметила главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, для июля это достаточно прохладная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU