Погода в Москве на 7 июля 2019 года: до +19 и небольшой дождь
По прогнозам метеорологов, погода в Москве на 7 июля 2019 года ожидается облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура воздуха в российской столице составит от +17 до +19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 11-13 градусов выше ноля.
Ветер будет дуть юго-западный и южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 6 и 7 июля в Москве ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры – столбики термометров достигнут отметки +20. Как отметила главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, для июля это достаточно прохладная погода.
ИСТОЧНИК KP.RU
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