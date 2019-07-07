2019-07-07T08:32:29+03:00
Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Накануне в порт Одессы зашел танкер с 75 тысячами тонн нефти
Марина ВЕНЦОВА
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Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц КлинцевичЧлен комитета Совета Федерации по безопасности Франц КлинцевичФото: Евгения ГУСЕВА
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Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой в истории американской нефти. Он отметил, что на задний план ушел главный вопрос, сколько Киев заплатил за это сырье.

Российский сенатор отметил, что теперь со стороны Киева следует ожидать множество восторженных возгласов относительно того, что "зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец". "Как говорится, вперед и с песней, - написал он в «Фейсбуке». - Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть".

Накануне, как писал сайт kp.ru, к причалу №2Н нефтегавани Одесского порта из США был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил 75 тысяч тонн нефти. Планируется, что полученное сырье отправится по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг" на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Кстати, ранее Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины в целях противодействия недружественным действиям Киев. Они коснулись экспорта нефти и нефтепродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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