Джонсон: Великобритания будет готова к выходу из Евросоюза 31 октября

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-07T08:27:58+03:00

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Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон уверен, что Великобритания будет готова выйти из Евросоюза 31 октября с соглашением об условиях Brexit или без него.

"Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября, - сказал он в интервью газете The Sunday Telegraph. - И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали. Они должны смотреть в наши глаза и думать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уйти. И они собираются уйти на этих условиях".

Джонсон также отметил, что действительно могут быть люди, которые хотят уйти. При этом, по его мнению, они опасаются варианта Brexit с отсутствием сделки. «Однако я думаю, что их страхи преувеличены», - подчеркнул кандидат в премьеры страны.

Ранее экс-глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рекомендовал начать готовиться к варианту выхода из ЕС без сделки с международным объединением на случай, если Лондон и Брюссель не смогут договориться до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU