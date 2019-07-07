В Афганистане в городе Газни прогремел мощный взрыв

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-07T09:28:44+03:00

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Взрыв прогремел в городе Газни - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. В результате погибли по меньшей мере 12 человек, еще 43 пострадали.

Отмечается, что среди погибших восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей. Среди пострадавших большинство – школьники. Информация о состоянии их здоровья не поступала, сообщает агентство Pajhwok в «Твиттере».

В настоящий момент ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Кстати, сайт kp.ru писал, что поздним вечером в пятницу, 5 июля, в одной из мечетей на востоке Афганистана прогремел взрыв, в результате пострадал по меньшей мере 21 человек. Позже ответственность за данный взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ*.

*запрещена в РФ организация

ИСТОЧНИК KP.RU