UFC официально объявил о проведении второго в истории турнира в Москве

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-07T09:49:44+03:00

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Главный ММА-промоушен мира UFC (Объединенный бойцовский чемпионат) объявил о том, что в России снова пройдет турнир под маркой организации. Состязание состоится 9 ноября в Москве, о чем сообщено в твиттер-аккаунте UFC Europe.

Правда, пока что не названы точная локация, место проведения турнира и главные участники бойцовского вечера UFC Fight Night. Первый в истории турнир под этой маркой, напомним, прошел в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года шоу было проведено в Санкт-Петербурге. Теперь же - снова в столице России.

Информация о продаже билетов на UFC FIGHT NIGHT в Москве будет объявлена дополнительно. Пока что же никакой информации не имеется.

Напомним, что главным боем турнира UFC стала схватка Хант-Олейник. А в Санкт-Петербурге главным боем вечера был назван Оверим-Олейник.

ИСТОЧНИК KP.RU