В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина рассказала, какая оптимальная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей. По ее словам, в среднем она должна составлять 200 граммов.
Халтурина отметила, что регулярное умеренное потребление молочных продуктов может привести к заметному снижению смертности. Однако после употребления 400 граммов "молочки" положительный эффект пропадает. Эксперт отметила, что молочные продукты являются в первую очередь пищей для младенцев.
Представитель Минздрава подчеркнула, что пожилым людям вообще рекомендуется потреблять "молочку" исключительно в переработанной форме, пишет «Российская газета».
Кстати, испанские ученые провели анализ 14 работ, посвященных роли молока и молочных продуктов в профилактике хронических заболеваний. Они пришли к выводу, что употребление их в небольших количествах благоприятно сказывается на здоровье человека.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в России с 1 июля изменились правила продажи молока и молочных продуктов. Теперь натуральные товары будут храниться отдельно о тех, где использовался заменитель молочного жира.
В России изменились правила продажи молочных продуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU