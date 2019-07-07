2019-07-07T10:34:16+03:00
Общество

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Суточная норма потребления для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина рассказала, какая оптимальная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей. По ее словам, в среднем она должна составлять 200 граммов.

Халтурина отметила, что регулярное умеренное потребление молочных продуктов может привести к заметному снижению смертности. Однако после употребления 400 граммов "молочки" положительный эффект пропадает. Эксперт отметила, что молочные продукты являются в первую очередь пищей для младенцев.

Представитель Минздрава подчеркнула, что пожилым людям вообще рекомендуется потреблять "молочку" исключительно в переработанной форме, пишет «Российская газета».

Кстати, испанские ученые провели анализ 14 работ, посвященных роли молока и молочных продуктов в профилактике хронических заболеваний. Они пришли к выводу, что употребление их в небольших количествах благоприятно сказывается на здоровье человека.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в России с 1 июля изменились правила продажи молока и молочных продуктов. Теперь натуральные товары будут храниться отдельно о тех, где использовался заменитель молочного жира.

В России изменились правила продажи молочных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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