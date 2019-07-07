2019-07-07T10:56:46+03:00
В мире

Тегеран начинает обогащение урана выше уровня 3,6%

Данный процесс будет запущен 7 июля
Марина ВЕНЦОВА
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Иран объявил о решении превысить норму обогащения уранаИран объявил о решении превысить норму обогащения уранаФото: REUTERS
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Иран превысит уровень обогащения урана в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой, уже в воскресенье, 7 июля. Об это сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Через несколько часов будут закончены технические работы и начнется процесс обогащения выше 3,67%", - сказал он. Камальванди отметил, что уже к завтрашнему дню уровень обогащения будет выше указанного показателя.

В то же время Тегеран дал странам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней. Как отметил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, "если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней".

Ранее президент Исламской республики Хасан Роухани предупреждал, что если участники ядерной сделки не начнут соблюдать свои обязательства, то Тегеран начнет обогащать уран выше 3,67%. Он также заявил, что такие действия Ирана направлены на то, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, из которого вышли Соединенные Штаты.

Напомним, что в мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона в одностороннем порядке из так называемой ядерной сделки, заключенной между Ираном и Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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