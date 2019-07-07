2019-07-07T11:28:08+03:00
В мире

Власти Великобритании выделят $22,5 млн на борьбу с фейковыми новостями

Глава британского МИД Джереми Хант отметил, что недостоверная информация продолжает подрывать и дестабилизировать общественность страны
Марина ВЕНЦОВА
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми ХантМинистр иностранных дел Великобритании Джереми ХантФото: REUTERS
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Правительство Великобритании в течение ближайших трех лет выделит £18 миллионов (22,5 миллиона долларов) для борьбы с распространением недостоверной информации в странах Восточной Европы и на поддержку независимых средств массовой информации в государствах Западных Балкан.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Джереми Хант в преддверии Глобальной конференции по вопросу свободы прессы, проведение которой запланировано на 10–11 июля в Лондоне, отметил, что важно формировать условия для беспрепятственной работы журналистов.

По его словам, только 10 процентов мирового населения имеют доступ к свободным СМИ, а фейковые новости и недостоверная информация продолжают дестабилизировать общественность. Хант отметил, что на конференции будет поднимать вопрос о способах защиты свободы прессы. Кроме того, он намерен найти компромисс относительно цены для тех, кто ее нарушает, сообщает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Европейский парламент 13 марта 2019 года принял резолюцию по «противодействию пропаганде». В документе Россия названа «основным источником дезинформации в Европе», в связи с чем предлагается разработать правовые рамки для возможного введения адресных санкций в отношении россиян. Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин утверен, что таким образом Евросоюз пытается найти новый повод, чтобы объявить санкции против России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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