Во Франкфурте-на-Майне эвакуировали людей из-за бомбы времен Второй мировой войны

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-07T12:36:34+03:00

500-килограммовый снаряд обнаружили во время строительных работ недалеко от здания Европейского центрального банка

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Около 16,5 тысяч человек эвакуированы в воскресенье во Франкфурте-на-Майне в Германии в связи с операцией по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны.

500-килограммовая бомба была обнаружена в ходе строительных работ недалеко от здания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эвакуация людей началась утром 7 июля и должна завершиться до конца дня.

В зоне действия снаряда расположены ЕЦБ, железнодорожный вокзал, станции городской электрички, полицейский участок, дом для инвалидов и престарелых, поэтому для обеспечения безопасности людей власти приняли решение вывести их с этой территории.

Для людей, у которых нет возможности выехать к родственникам или друзьям на время проведения операции по обезвреживаю снаряда, организован пункт помощи. Кроме того, жители этого района бесплатно могут сходить в городские музеи, сегодня у них есть такая возможность, передает ТАСС.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что у здания спортивной школы в Москве нашли снаряд Великой Отечественной войны. Более двухсот детей и тренеров были эвакуированы из учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU