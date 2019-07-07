Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-07T12:56:41+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что водный транспорт играет значимую роль в социально-экономическом развитии страны, а также укреплении межрегиональных и международных связей. Его по праву, как отметил Путин, можно считать важной, неотъемлемой составляющей отечественного транспортного комплекса.

Российский лидер отметил, что благодаря профессионализму и компетентности работников отрасли, морской и речной флот динамично развивается, тем самым повышая свою конкурентоспособность на мировом рынке транспортных услуг.

Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Он был утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980.

ИСТОЧНИК KP.RU