2019-07-07T13:36:29+03:00
Политика

В ПА ОБСЕ приняли резолюцию об «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии

Москву обвинили в том, что эти территории Грузии были "оккупированы"
Марина ВЕНЦОВА
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В ПА ОБСЕ приняли резолюцию об «оккупации» Россией Абхазии и Южной ОсетииВ ПА ОБСЕ приняли резолюцию об «оккупации» Россией Абхазии и Южной ОсетииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял резолюцию, в которую включен призыв к России отменить свое решение по признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, РФ также обвиняется в "оккупации" и попытках "фактической аннексии" двух стран.

Основным автором резолюции выступила депутат парламента Грузии Софио Кацарава.

Кстати, накануне в Комитете по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ приняли резолюцию, которая призывает Москву передать Киеву контроль над Крымом. Автором документа выступил украинский депутат Артур Герасимов. Российские поправки при этом даже не приняли к рассмотрению.

Напомним, Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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