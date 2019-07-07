В Одессе неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений
Неизвестный злоумышленник взял в заложники работницу одного из финансовых учреждений города Одессы на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД Украины.
«В одной из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу, - говорится в сообщении ведомства в «Фейсбуке». - На месте происшествия руководство полиции области, следственно-оперативная группа главного управления Национальной полиции и патрульные».
В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят переговоры с правонарушителем. Принимаются меры для освобождения заложницы и задержанию злоумышленника.
Сотрудники правоохранительных органов Украны ведут переговоры со злоумышленником
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в Москве вооруженных молотком мужчина взял в заложники сотрудницу метро. Правонарушителя удалось быстро задержать.
ИСТОЧНИК KP.RU