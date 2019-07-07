2019-07-07T13:29:52+03:00
Политика

В Одессе неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений

Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент ведут переговоры
Марина ВЕНЦОВА
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В Одессе неизвестный взял в заложники работницу одного из финансовых учреждений. Фото: https://www.facebook.com/mvs.gov.uaВ Одессе неизвестный взял в заложники работницу одного из финансовых учреждений. Фото: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
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Неизвестный злоумышленник взял в заложники работницу одного из финансовых учреждений города Одессы на Украине. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«В одной из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу, - говорится в сообщении ведомства в «Фейсбуке». - На месте происшествия руководство полиции области, следственно-оперативная группа главного управления Национальной полиции и патрульные».

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят переговоры с правонарушителем. Принимаются меры для освобождения заложницы и задержанию злоумышленника.

Сотрудники правоохранительных органов Украны ведут переговоры со злоумышленником

Сотрудники правоохранительных органов Украны ведут переговоры со злоумышленником

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в Москве вооруженных молотком мужчина взял в заложники сотрудницу метро. Правонарушителя удалось быстро задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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