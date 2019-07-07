В США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-07T14:33:06+03:00

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отметил, что речь необязательно идет о боевой миссии

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Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Вашингтон призывает Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.

"Мы хотим от Германии [отправки] наземных войск, чтобы частично заменить наших военнослужащих", - сказал он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье.

Джеффри отметил, что Берлин является партнером в политическом процессе, а также в борьбе с запрещенной в России террористической организацией ИГ*. В связи с этим, в США надеются, что ФРГ будет делать больше в этом отношении.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце прошло года президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американского воинского контингента из Сирии. Тогда отмечалось, что данное мероприятие будет завершено до конца апреля 2019 года.

В январе 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео заявлял о начале выполнения указа главы американского государства. Однако, как 4 июля отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прогресса в выводе американских войск из Сирии нет.

* запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU