Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт в центре Москвы

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-07T14:49:38+03:00

Большой театр выступит на Театральной площади в Москве с бесплатным уличным концертом Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

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Оркестр, солисты и хор Большого театра России дадут в воскресенье, 7 июля, бесплатный концерт на Театральной площади в центре Москвы. Программу выступления составят хиты из таких опер, как "Кармен", "Иоланта", "Набукко", "Богема", "Турандот", балета "Щелкунчик". Завершит вечер исполнение "Подмосковных вечеров".

Сцена для выступления артистов будут установлены перед зданием Большого театра. Начало концерта запланировано на 15:00 по московскому времени. Вход на выступление - свободный. Однако организаторы советуют занимать места заранее, поскольку количество мест ограничено.

По прогнозам генерального директора театра Владимира Урина, ожидается очень много зрителей. Улицы, прилегающие к Большому театру, во время концерта будут частично перекрыты.

Подобный концерт прошел в центре столицы впервые в 2018 году. Тогда его посетили более 8 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU