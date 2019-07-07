2019-07-07T15:19:41+03:00
В мире

Партия Зеленского исключила из списка семерых кандидатов в депутаты Верховной рады

Досрочные выборы в орган власти назначены на 21 июля
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Партия Зеленского исключила из списка семерых кандидатов в депутаты Верховной радыПартия Зеленского исключила из списка семерых кандидатов в депутаты Верховной радыФото: REUTERS
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Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского исключила из списка семерых кандидатов в депутаты Рады.

Ранее выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре текущего года. В мае Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

- Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании присланной информации, - сказано в сообщении партии на странице в соцсети Facebook.

Таким образом, из списка исключены Роман Боярчук, Виталий Витикач, Ольга Кавун, Михаил Соколов, Анастасия Рагимова. Позже стало известно, что Юрий Баланюк и Елена Коробкова обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс. Президент Украины представит нового председателя Донецкой областной государственной администрации

Зеленский покинул слушания по роспуску Рады, чтобы не давить на судей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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