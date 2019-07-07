Дерматолог назвал способ предотвращения солнечных ожогов

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-07T15:57:06+03:00

Специалист подчеркнул, что не стоит забывать о важности солнцезащитного крема и опасности сна под палящим солнцем

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Канадский дерматолог из Университета Альберты Роберт Гниадецки напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.

Он отметил, что в первую очередь, перед выходом на солнце не нужное есть много моркови, сельдерея, укропа и лайма. Дерматолог подчеркнул, что в них содержится фурокумарин, который делает кожу более чувствительной к солнечным лучам и повышает риск получения ожога.

Кроме того, по мнению специалиста, не стоит забывать о важности солнцезащитного крема и опасности сна под палящим солнцем.

При этом дерматолог отметил, что если ожог все же был получен, то пораженный участок не нужно мазать растительным маслом, йогуртом или лимоном. Специалист порекомендовал охладить кожу влажной тканью, далее нанести увлажняющий крем без отдушек или крем с гидрокортизоном, а также принять ибупрофен и пить как можно больше воды.

В случае, если образовались маленькие пузырьки, то необходимо использовать местный антибиотик.

- Краткосрочные последствия солнечных ожогов тривиальны, и, как правило, с ними можно справиться в домашних условиях. Но долгосрочные последствия — серьезны, - напомнил дерматолог, сообщает Medicalxpress.

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ИСТОЧНИК KP.RU