СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-07T16:12:01+03:00

Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенатор указал на нарушения принципов свободы прессы с британской стороны

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.

- Британские делегаты устроили на пару с украинскими жуткую истерику в ПАСЕ по поводу возвращения России. Говорят, ради "защиты ценностей и принципов" Совета Европы, - подчеркнул Пушков в своем Twitter.

Политик указал на нарушение принципов свободы прессы с британской стороны.

- Дело ведь не в принципах. Дело в русофообии, - подытожил он.

Напомним, в субботу, 6 июля, организаторы глобальной конференции по свободе прессы, которая пройдет в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту Sputnik без объяснения причин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ПАСЕ планируют внести резолюцию против возвращения России. Авторами документа выступят представители семи стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716872" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU