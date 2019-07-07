Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
- Британские делегаты устроили на пару с украинскими жуткую истерику в ПАСЕ по поводу возвращения России. Говорят, ради "защиты ценностей и принципов" Совета Европы, - подчеркнул Пушков в своем Twitter.
Политик указал на нарушение принципов свободы прессы с британской стороны.
- Дело ведь не в принципах. Дело в русофообии, - подытожил он.
Напомним, в субботу, 6 июля, организаторы глобальной конференции по свободе прессы, которая пройдет в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту Sputnik без объяснения причин.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ПАСЕ планируют внести резолюцию против возвращения России. Авторами документа выступят представители семи стран.
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU