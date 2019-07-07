2019-07-07T16:12:01+03:00
Политика

Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России

Сенатор указал на нарушения принципов свободы прессы с британской стороны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за РоссииПушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.

- Британские делегаты устроили на пару с украинскими жуткую истерику в ПАСЕ по поводу возвращения России. Говорят, ради "защиты ценностей и принципов" Совета Европы, - подчеркнул Пушков в своем Twitter.

Политик указал на нарушение принципов свободы прессы с британской стороны.

- Дело ведь не в принципах. Дело в русофообии, - подытожил он.

Напомним, в субботу, 6 июля, организаторы глобальной конференции по свободе прессы, которая пройдет в Лондоне 10-11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту Sputnik без объяснения причин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ПАСЕ планируют внести резолюцию против возвращения России. Авторами документа выступят представители семи стран.

ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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