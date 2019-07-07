СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-07T16:49:02+03:00

В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соответствующем документе российские проекты признаются потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств

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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

В соответствующем документе указанные российские проекты признаются потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств, сообщает "РИА-Новости".

Делегация США предложила внести поправку о включении касающегося «Северного потока-2» и «Турецкого потока» пункта в резолюцию «Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ».

- Речь идет о росте опоры на один источник энергоресурсов. Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого, - прокомментировал американский конгрессмен Ли Зелдин.

При этом турецкая делегация выступила против поправки. Ее представители отметили, что государства должны свободно выбирать, присоединяться им к проекту или нет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ. Крымчане считают, что подобные резолюции лишь увеличивают пропасть между РФ и международными институтами.

ИСТОЧНИК KP.RU