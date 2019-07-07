2019-07-07T17:12:10+03:00
В мире

В Одессе полиция задержала мужчину, который захватил заложников в финансовом учреждении

Двух сотрудниц финучреждения каретой скорой направили в медицинское учреждение
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Одессе полиция задержала мужчину, который захватил заложников в финансовом учрежденииВ Одессе полиция задержала мужчину, который захватил заложников в финансовом учрежденииФото: Facebook
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Полицейские задержали злоумышленника, который взял заложников в финансовом учреждении в Одессе.

Напомним, несколькими часами ранее пресс-служба МВД Украины заявила, что неизвестный захватил сотрудницу финучреждения в Одессе в заложники.

- В ходе спецоперации, злоумышленник, прямо сейчас, его задержали. Двух девушек, которые работали в финансовом учреждении, каретой скорой направили в медицинское учреждение, - прокомментировала пресс-секретарь управления Национальной полиции Одесской области Любовь Гордиевская, сообщает телеканал "112 Украина".

Также она не смогла ответить, пострадали ли девушки физически.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Одессе неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений. На месте происшествия находились руководство полиции области, следственно-оперативная группа главного управления Национальной полиции и патрульные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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