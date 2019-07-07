СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-07T18:35:09+03:00

В Польше автобус с украинскими пассажирами попал в ДТП Фото: Максим ГОРОХОВ

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Автобус из Украины попал в ДТП на трассе в Опольском воеводстве Польши.

В результате аварии пострадали 11 человек.

- После приезда на место происшествия полиции 50-летний водитель признался, что заснул за рулем и проснулся уже свалившись в ров во время столкновения, - прокомментировал дежурный офицер полиции города Бжег Кшиштоф Барабаш.

Известно, что в автобусе находились 35 пассажиров и два водителя - все граждане Украины. После аварии 11 человек, включая двоих детей 7 и 11 лет, были срочно доставлены в ближайшие больницы. В спасательной операции принимали участие вертолеты, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года в Польше разбился автобус с украинскими туристами, погибли три человека. По данным местных СМИ, в больницы доставили более 50 пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU