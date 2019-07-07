СЕГОДНЯ 18:38 2019-07-07T18:48:47+03:00

Летняя жара вернется в Москву во второй половине июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После небольшого похолодания и дождей с понедельника, 8 июля, в столице на несколько градусов потеплеет

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Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что летняя жара, как ожидается, вернется в столицу во второй половине июля.

Он отметил, что после небольшого похолодания и дождей с понедельника, 8 июля, в Москве на несколько градусов потеплеет, сообщает сетевое издание m24.ru.

Специалист подчеркнул, что в первый день рабочей недели, 8 июля, в столице ожидается малооблачная погода, местами возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет +21…+23 градуса. Ветер будет дуть южный, умеренный. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.

Во вторник, 9 июля, погода особо не изменится: ночью температура воздуха в московском регионе опустится до +14…+16 градусов, а днем прогреется до +23…+25 градусов.

Начиная с четверга, 11 июля, атмосферное давление опустится до 734 мм рт. ст. Ветер сменится на умеренный, северный. Погода в Москве будет облачной до +12 в ночные часы и до +22 в дневные.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что дерматолог назвал способ предотвращения солнечных ожогов. Специалист подчеркнул, что не стоит забывать о важности солнцезащитного крема и опасности сна под палящим солнцем.

ИСТОЧНИК KP.RU