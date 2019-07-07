У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0

СЕГОДНЯ 18:41 2019-07-07T18:56:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильное землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Индонезии.

Местное агентство метеорологии, климатологии и геофизики предупредило о возможном возникновении цунами. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.

Отмечается, что землетрясение произошло в 15:08 по местному времени (18:08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях на юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 8,7 километра. Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.

При этом после второго землетрясения в Калифорнии был введен режим ЧП. Сейсмологи не исключают повторения землетрясения магнитудой 7, 0. Напомним, спустя несколько дней после первого землетрясения Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1.

ian.w.bentley На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6, 9

ИСТОЧНИК KP.RU