2019-07-07T18:56:44+03:00
В мире

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0

Местное агентство метеорологии предупредило о возможном возникновении цунами
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сильное землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Индонезии.

Местное агентство метеорологии, климатологии и геофизики предупредило о возможном возникновении цунами. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.

Отмечается, что землетрясение произошло в 15:08 по местному времени (18:08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях на юге Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине 8,7 километра. Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.

При этом после второго землетрясения в Калифорнии был введен режим ЧП. Сейсмологи не исключают повторения землетрясения магнитудой 7, 0. Напомним, спустя несколько дней после первого землетрясения Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1.

ian.w.bentleyian.w.bentley
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6, 9
13 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24