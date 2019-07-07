2019-07-07T19:05:00+03:00
В мире

Украинский политик Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Российский президент является крестным отцом дочери главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, как президент РФ Владимир Путин стал его кумом. Известно, что российский глава является крестным отцом дочери украинского политика.

- Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая просила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. Мы гордимся тем, что он не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году, - поделился Медведчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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