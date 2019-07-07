В ПАСЕ прокомментировали восстановление прав российской делегации

СЕГОДНЯ 19:39 2019-07-07T20:04:02+03:00

При этом Лилиан Мори-Паскье напомнила, что ассамблея обратилась к Москве "с многочисленными конкретными требованиями"

Изменить размер текста: A A

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заседании отметила, что парламентская ассамблея СЕ рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с РФ по всем направлениям требований.

Лилиан Мори-Паскье напомнила, что ассамблея обратилась к Москве "с многочисленными конкретными требованиями".

- Утверждение полномочий - это не карт-бланш, - подчеркнула она. Паскье напомнила, что ПАСЕ по-прежнему считает воссоединение Крыма с Россией "противоправной аннексией", сообщает "РИА-Новости".

- Мы продолжаем настаивать на принципе международного права, которому мы все привержены, - сказала Мори-Паскье.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Алексей Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России. Сенатор указал на нарушения принципов свободы прессы с британской стороны. Ранее организаторы глобальной конференции по свободе прессы отказали в аккредитации корреспонденту Sputnik без объяснения причин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716872" frameborder="0"></iframe> ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU