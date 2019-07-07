В ПАСЕ прокомментировали восстановление прав российской делегации
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заседании отметила, что парламентская ассамблея СЕ рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с РФ по всем направлениям требований.
Лилиан Мори-Паскье напомнила, что ассамблея обратилась к Москве "с многочисленными конкретными требованиями".
- Утверждение полномочий - это не карт-бланш, - подчеркнула она. Паскье напомнила, что ПАСЕ по-прежнему считает воссоединение Крыма с Россией "противоправной аннексией", сообщает "РИА-Новости".
- Мы продолжаем настаивать на принципе международного права, которому мы все привержены, - сказала Мори-Паскье.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Алексей Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России. Сенатор указал на нарушения принципов свободы прессы с британской стороны. Ранее организаторы глобальной конференции по свободе прессы отказали в аккредитации корреспонденту Sputnik без объяснения причин.
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU